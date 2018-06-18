البرتغالي سيلفا: لا يمكن التقليل من منتخب المغرب

رغم وجود كريستيانو رونالدو بين صفوفه في حالة فنية عالية قادته لتسجيل ثلاثية "هاتريك" في مرمى إسبانيا بالمباراة الأولى بالمونديال، يستعد منتخب البرتغال لخوض مباراته الثانية أمام المغرب يوم الأربعاء بحذر شديد.

وتحدث أندري سيلفا، مهاجم البرتغال، عن المنتخب المغربي المنافس القادم لمنتخب بلاده في المباراة التي ستقام على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، حيث قال: لديه لاعبين رائعين، لا يمكننا أن نقلل من شأن المنافس.



ويخضع المنتخب المغربي لضغوط كبيرة في مباراته الثانية بالمجموعة الثانية أمام البرتغال، بعد أن سقط في المباراة الأولى أمام إيران بهدف لا رد له.



وتخوض البرتغال مباراة مصيرية أمام المغرب يوم الأربعاء قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام إيران.