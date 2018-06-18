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الكرملين يعلن عدم حضور بوتين لمباراة روسيا ومصر

المصدر: موسكو - د ب أ
الرئيس الروسي في مباراة افتتاح مونديال 2018
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتمكن من حضور مباراة المنتخبين الروسي والمصري المقررة يوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا ، نظرا لأنه سيكون متواجدا في العاصمة البيلاروسية مينسك في مهمة رسمية.


ويلتقي المنتخب الروسي نظيره المصري غدا على ملعب استاد "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بالمونديال الروسي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين إن بوتين يعتزم مشاهدة أبرز اللقطات في المباراة ، وقتما تتاح لديه الفرصة لذلك.

وكان بوتين حاضرا في المبا راة الافتتاحية للمونديال والتي انتهت بفوز المنتخب الروسي على نظيره السعودي 5 - صفر في العاصمة موسكو.

ويتطلع المنتخب الروسي إلى الفوز بالمباراة لشق طريقه إلى دور الستة عشر ، بينما يتطلع المنتخب المصري إلى أول انتصار له في المونديال بعد أن خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام أوروغواي صفر - 1 .

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#بوتين, #مصر, #بيلاروسيا, #روسيا, #كأس العالم

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