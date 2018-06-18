سويسرا تتعملق وتحرم البرازيل من انتصارها الأول

فرط منتخب البرازيل في فوز كان في متناوله، ليكتفي بالتعادل 1 -1 مع سويسرا يوم الأحد في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم.













بهذه النتيجة، حصل منتخبا البرازيل وسويسرا على أول نقطة لهما في المجموعة، ليتقاسما المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف منتخب صربيا (المتصدر)، الذي حقق فوزا صعبا 1 - صفر على منتخب كوستاريكا (متذيل الترتيب) في وقت سابق.





كان منتخب البرازيل الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، ليترجم سيطرته على مجريات اللقاء، بعدما بادر نجمه فيليب كوتينيو بالتسجيل في الدقيقة 20.

واستغل المنتخب السويسري تراجع أداء البرازيل في الشوط الثاني، واطمئنانه (غير المبرر) لتحقيق الفوز، ليدرك لاعبه ستيفين زوبير التعادل في الدقيقة 50، بهدف مثير للجدل.











ورفض حكم المباراة الاستجابة لمطالب لاعبي البرازيل بالاحتكام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما أثبتت الإعادة التلفزيونية قيام زوبير بدفع المدافع البرازيلي جواو ميراندا قبل تسجيله الهدف.







وبات يتعين على المنتخبين تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية بالمجموعة لإنعاش آمالهما في التأهل للأدوار الإقصائية، حيث تلتقي البرازيل مع كوستاريكا يوم الجمعة المقبل، فيما تلعب سويسرا مع صربيا بالجولة ذاتها في نفس اليوم.