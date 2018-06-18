كين يسجل هدفاً قاتلاً ويحرم تونس من نقطة التعادل

قاد هاري كين منتخب إنجلترا لفوز مثير على نظيره التونسي 2 -1 يوم الاثنين على ملعب فولجوجراد أرينا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.









وتقدم القائد هاري كين هداف توتنهام بهدف لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي لاعب وسط النصر السعودي لنسور قرطاج من ضربة جزاء في الدقيقة 34، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف كين هدف الفوز القاتل لمنتخب إنجلترا.





وحصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط له ليحل ثانيا في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا التي فازت في وقت سابق على بنما 3 -صفر.

ويشارك منتخب إنجلترا في كأس العالم للمرة الـ15 وكانت أبرز الإنجازات السابقة للفريق هي الفوز باللقب في نسخة 1966.



فيما يشارك منتخب تونس في كأس العالم للمرة الخامسة حيث خرج الفريق من دور المجموعات في مشاركاته الأربع السابقة.

والتقى الفريقان مرة من قبل في كأس العالم وتحديدا في نسخة 1998 حيث انتهت مباراتهما في دور المجموعات بفوز إنجلترا 2- صفر.

وخاض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين قبل المونديال حيث فاز على نيجيريا 2 -1 وعلى كوستاريكا 2 -صفر فيما تعادل منتخب تونس مع البرتغال 2 -2 ومع تركيا بنفس النتيجة قبل أن يخسر أمام إسبانيا بهدف.