"السخرية" تطارد نيمار بعد القصة الجديدة والمستوى السيئ

أشعلت قصة شعر نيمار نجم البرازيل الجديدة ومستواه السيئ أمام سويسراً، صفحات الجرائد في بلاده بالإضافة إلى التعليقات الساخرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها من إيريك كانتونا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد سابقاً.

وعجزت البرازيل في الحفاظ على تقدمها أمام سويسرا بهدف فيليبي كوتينيو في الشوط الأول، وتلقت هدف التعادل في الحصة الثانية، وسط مشاركة سلبية من نيمار أغلى لاعب في العالم، والذي اكتفى بالسقوط والاشتباك مع لاعبي الفريق الآخر.



وشبهت صحيفة "لا هورا" نيمار بنوع معين من الطيور، وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن الأسوأ من قصة نيمار الجديدة كان أداءه على أرض الملعب.



وسقط نيمار في المباراة أكثر من مرة ما جعله اللاعب الأكثر تعرضاً للأخطاء في كأس العالم منذ أسقط لاعبو منتخب تونس النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر في مباراة المنتخبين بنسخة مونديال 1998.

