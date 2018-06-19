البيروفي أدفينكولا: سنلعب مباراة حياة أو موت أمام فرنسا

أكد مدافع منتخب بيرو، لويس أدفينكولا يوم الثلاثاء أن مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا يوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، هي المباراة الأهم في حياته وحياة زملائه من اللاعبين.



وقال الظهير الأيمن لمنتخب بيرو: الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لهم هو أن هذه المباراة ستكون مباراة الأهم في حياتنا وإننا سنخرج إلى الفوز أو الموت.



وردا على سؤال عما إذا كانت بيرو قادرة على تحقيق المفاجأة، أجاب أدفينكولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قائلا: لقد أتينا من أجل هذا، لا يوجد مستحيل، بيرو قادرة على الفوز على أي فريق.



وتابع: اليوم عملنا كثيرا ونحن نفكر طوال الوقت في مباراة فرنسا، نحن نتحلى بالتركيز ومتحدون، لا أعتقد أن علينا تغيير الكثير من الأشياء التي قمنا بها في المباراة الأخيرة، أمام الدنمارك خلقنا فرصا للتهديف ولكن واجهنا حظا سيئا.



وتحدث نجم دفاع بيرو عن هجوم المنتخب الفرنسي الذي يعج بالنجوم أمثال أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وأوليفر جيرو، حيث قال: جميعهم لاعبين من الطراز الرفيع.



وأشاد أدفينكولا بمواطنه وقائد منتخب بلاده، باولو جيريرو، الذي من المنتظر أن يعود إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بيرو أمام فرنسا. واختتم قائلا: جميعنا يدرك قيمة باولو.