برشلونة يوبخ بيكيه بعد "قرار" غريزمان

وبخ نادي برشلونة الإسباني مدافعه جيرارد بيكيه لمشاركته في انتاج فيلم وثائقي أعلن خلاله اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان أنه لن ينضم إلى النادي الكتالوني.



وأعرب خوردي مستري، نائب رئيس برشلونة، عن استيائه ودهشته من تصرف بيكيه. وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: لقد نقلنا لبيكيه أن مشاركته أثارت دهشة واستياء النادي وأنصاره.



وكانت إحدى الشركات التابعة لبيكيه تولت إنتاج فيلم وثائقي تحت اسم "القرار"، تم بثه في الأسبوع الماضي وعرض خلاله تسلل زمني للأحداث التي شهدتها المفاوضات بين برشلونة واللاعب الفرنسي، الذي قرر في النهاية البقاء في أتلتيكو مدريد.



وأضاف ماستري قائلا: نحترم قرار غريزمان بالتجديد مع أتلتيكو مدريد كما نحترم قرار أي لاعب حول مستقبله، أخبرنا أتلتيكو برغبتنا بشكل رسمي، نرغب في لاعبين يتحلون بالالتزام وبالرغبة في تحقيق انتصارات هنا.



وأوضح نائب رئيس برشلونة أن إدارة ناديه ستتحدث مع بيكيه ومع اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي أيضا الذي روج لمشاهدة الفيلم الخاص بمواطنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.