عضو "البيتلز": فوز إنجلترا على تونس أجمل هدية عيد ميلاد

أثار هدف اللاعب الإنجليزي هاري كين في مرمى المنتخب التونسي، يوم الاثنين، حالة من الفرحة العارمة بين أوساط الجماهير الإنجليزية، من بينهم العضو السابق في فريق "بيتلز" الغنائي، بول مكارتني.

وأعرب المطرب البريطاني، الذي أكمل عامه السادس والسبعين، امتنانه للفوز الذي حققه المنتخب الإنجليزي، وذلك من خلال رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب: أشكر إنجلترا على هدية عيد الميلاد، لقد سعدت جداً بذلك.

وسجل كين هدفين في مباراة يوم الاثنين، وقاد إنجلترا للفوز 2 - 1 على تونس في أولى مبارياتها في المونديال الروسي، وجاء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من اللقاء.