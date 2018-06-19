مارادونا ينتقد زوج ابنته ويقول: لا يستطيع لعب 90 دقيقة

انتقد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا زوج ابنته السابق سيرخيو أغويرو، مهاجم المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2018 مشيرا إلى أنه لا يستطيع إكمال 90 دقيقة.

وقال مارادونا الذي يتابع مباريات منتخب بلاده في روسيا في حديث تلفزيوني لبرنامج "دي لا مانو دل دييز": أعتقد بأن كون أغويرو لا يستطيع الصمود 90 دقيقة، وأعتقد إذا كان أساسيا من جديد، فإننا سنقضي عليه في ما تبقى من البطولة.

وانفصل أغويرو الذي سجل هدف الأرجنتين الوحيد في مرمى أيسلندا عن إحدى بنات مارادونا وتدعى جيانينا انجبت منه ولدا يدعى بناجمين.

وتمنى مارادونا من مدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي كانت خياراته عرضة لسهام نقد الأسطورة في المباراة الأولى، إجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية المدعوة لمواجهة كرواتيا في الجولة الثانية يوم الخميس.



وقال في هذا الصدد: آمل أن تكون هناك تغييرات. يتعين على الأرجنتين مواصلة مشوارها. أنا أعشق بافون.

واعتبر مارادونا الذي قاد منتخب بلاده إلى إحراز اللقب العالمي عام 1986 في المكسيك بأن "المفتاح" هو إشراك كريستيان بافون مهاجم بوكا جونيورز الذي نزل أواخر المباراة الأولى بدلا من أنخيل دي ماريا، إلى جانب قلب هجوم يوفنتوس غونزالو هيغواين الذي شارك بديلا بدوره لكي يتمكن أحد اللاعبين من التصدي للكرات العالية من التمريرات العرضية، لا أن يتم تشتيتها من قبل الدفاع.