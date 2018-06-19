نوير: منتخب ألمانيا سيخوض كل مباراة وكأنها نهائي

قال حارس مرمى المنتخب الألماني وقائده مانويل نوير يوم الثلاثاء إن أي مباراة للفريق اعتبارا من الآن في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا ، ستكون بمثابة مباراة نهائية.



وأكد نوير أن المنتخب الألماني ، حامل اللقب ، قادر على التعامل مع الوضع الذي يواجهه بعد أن خسر مباراته الأولى في رحلة الدفاع عن اللقب ، أمام نظيره المكسيكي صفر - 1 .



وقال نوير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر معسكر المنتخب بمدينة فاتوتينكي: اعتبارا من الآن ، ستكون مبارياتنا بمثابة مباريات نهائية. والآن نحن علينا واجب كلاعبين.



وأضاف نوير: المنتخب لديه عدد كاف من القادة القادرين على إجراء التغييرات المطلوبة للمباراة الثانية المقررة أمام المنتخب السويدي يوم السبت المقبل في سوتشي.



وزاد مانويل: نحن مقتنعون بقدرتنا على العودة. وسنستعرض ذلك في المباراة أمام السويد... نحن أقوى المنتقدين لأنفسنا وشعرنا بخيبة أمل إزاء ما قدمناه على أرض الملعب أمام المكسيك.



وأكد الحارس العملاق (32 عاماً) أن المناقشات لم تتوقف بشأن الهزيمة أمام المكسيك منذ نهاية المباراة ، واضاف تحدثنا بهذا الشأن عقب المباراة مباشرة ، خلال تنقلنا بالحافلة وعند تناول كل وجبة.



وقال حارس مرمى بايرن ميونخ إن المنتخب الألماني يجب أن يستعيد من جديد القوة الذهنية التي أهلته للتتويج باللقب في كأس العالم 20141 بالبرازيل.



وأضاف: نحن بحاجة إلى تلك الشجاعة والثقة بالنفس. فهذه الأشياء افتقدناها أمام (أمام المكسيك). لا يمكنني تفسير ذلك ولكن الأمر كان واضحا. نحن بحاجة إلى العودة سويا من جديد ، ولا يفترض أن يتكرر ما حدث.



وتلقى نوير سؤالا عما إذا كان المنتخب يشهد انقساما بين اللاعبين أصحاب الخبرة ، المتوجين مع الفريق في كأس العالم 2014 ، وبين اللاعبين الشبان الأقل خبرة والمتوجين ضمن صفوف المانشافت بكأس القارات 2017 .



وقال: ليس لدينا معسكران منفصلان بالفريق. نتحدث مع بعضنا البعض ، ونمنح خبرتنا للاعبين الأصغر سنا ، ونحن ندرك أن اللاعبين الشبان الذين شاركوا في كأس القارات هم جزء من الفريق ويلعبون دورا مهما للغاية.



ويغادر المنتخب الألماني مدينة فاتوتينكي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء متوجها إلى سوتشي لبدء الاستعدادات لمباراته المقبلة المقررة على ملعب فيشت الأولمبي.



ويأتي الانتقال المبكر إلى سوتشي من أجل منح فرصة للفريق الألماني للتأقلم على الطقس المختلف في سوتشي الواقعة على البحر الأسود والتي تصل درجات الحرارة بها إلى 30 درجة مئوية وهو ما يزيد عنها في فاتوتينكي بفارق ست درجات.