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نيمار يغادر التدريبات متأثراً بإصابة في الكاحل

المصدر: سوتشي - د ب أ
نيمار لحظة خروجه من التدريبات
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غادر النجم البرازيلي نيمار تدريب المنتخب البرازيلي الذي أقيم يوم الثلاثاء بسبب آلام في الكاحل قبل مواجهة كوستاريكا في الجولة الثانية.

وقال متحدث رسمي باسم المنتخب إن الإصابة، جاءت بسبب كدمة تلقاها المهاجم خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره السويسري يوم الأحد، وليس لها علاقة بإصابته بكسر في القدم التي خضع بسببها لجراحة في مارس الماضي.

وكان المدرب البرازيلي تيتي أكد مؤخرا أن نيمار جاهز بنسبة مئة بالمئة عقب إجراء الجراحة.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في مباراته المقبلة أمام المنتخب الكوستاريكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

كلمات دالّة

#نيمار, #مونديال روسيا, #منتخب البرازيل

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