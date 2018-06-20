أرسنال يتم تعاقده مع الألماني لينو

أكد نادي أرسنال الإنجليزي، يوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الدولي الألماني بيرند لينو من صفوف باير ليفركوزن، بمبلغ 22 مليون يورو.

ووصف أوناي إيمري، المدير الفني لأرسنال عبر الموقع الرسمي للنادي بأنه حارس "صاحب كفاءة عالية وخبرة، يقدم أداء رائعا وكان الحارس الأساسي لليفركوزن في البوندسليغا في آخر سبعة أعوام، إننا سعداء بأن بيرند اختار نادي أرسنال، ونتطلع للعمل معه في فترة الإعداد للموسم الجديد".

وشارك لينو (26 عاما)، في 6 مباريات مع منتخب ألمانيا لكنه ليس متواجدا مع الفريق في مونديال روسيا. وبات لينو الحارس الثالث في أرسنال مع بيتر تشيك ودافيد أوسبينا.