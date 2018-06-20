بيرهوف: من الممكن أن تستغل السويد مأزق ألمانيا

أعرب أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن المنتخب السويدي قد يغير من طريقة لعبه في ظل إدراكه للمأزق الذي يواجهه المنتخب الألماني "مانشافت".

وكان المنتخب الألماني استهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا، بالهزيمة صفر - 1 أمام نظيره المكسيكي وتغلب المنتخب السويدي على نظيره الكوري الجنوبي بنفس النتيجة.

وقال بيرهوف يوم الأربعاء على هامش تدريبات الفريق استعدادا للمباراة المرتقبة مع المنتخب السويدي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة: يجب أن نفوز. إنه أمر واضح. هذا يجعل الأمر مختلفا بالنسبة للسويد. يمكنهم تغيير بعض الأمور خططيا. ولكننا سنحتاج إلى تقديم مستوانا وأسلوبنا. وإذا أظهرنا إمكانياتنا الحقيقية، لن يكون مهما بأي أسلوب يلعب المنافس، لدينا مبادئ ثابتة في طريقة لعبنا. وإذا التزمنا بها ، سيحالفنا النجاح.