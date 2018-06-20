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رونالدو يجمع الحسناوات في مونديال روسيا

المصدر: موسكو - أحمد عثمان
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حاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إعجاب العديد من الحسناوات رغم اختلاف ميولهن في البطولة العالمية بعيدا عن منافسات كرة القدم ونتائج الفرق المشاركة.

ونجح عدد منهن في جذب عدسات الكاميرات ليكون جمالهن حديث منتديات التواصل الاجتماعي، هن جئن لتشجيع منتخباتهن المختلفة، واتفاقهن الوحيد هو حبهن لأسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.

وعبر المشجعون العرب عن إعجابهم بمستوى الجمال من المشجعات ولا سيما الروسيات، فحتى المشجعون من أنحاء العالم تحدثوا عن هذه الظاهرة لتبقى جميلات كأس العالم منافسا جادا لنجوم كأس العالم من حيث المتابعة و الاهتمام.

كلمات دالّة

#مونديال روسيا

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