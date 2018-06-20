سامباولي: تتعثر الأرجنتين.. ويُلام ميسي

دافع خورخي سامباولي، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم عن نجمه ليونيل ميسي قبل لقاء المنتخب أمام نظيره الكرواتي يوم الخميس بمدينة نيجني نوفجورود في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

تعرض نجم فريق برشلونة الإسباني لانتقادات لاذعة عقب إضاعته ركلة جزاء خلال تعادل الأرجنتين 1 - 1 مع أيسلندا في الجولة الأولى بالمجموعة، ليفقد الفريق نقطتين ثمينتين في مستهل مسيرته بالبطولة.

وقبل المباراة الثانية للأرجنتين، قال سامباولي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد يوم الأربعاء للحديث عن مواجهة كرواتيا إن ميسي أفضل لاعب في العالم، مشيرا إلى أن انتقاده أمر غير مبرر.

أوضح سامباولي: حينما تسجل هدفا بقميص منتخب الأرجنتين، فإنه يُنسب لنا جميعا الفضل فيه. ولكن عندما تخسر الأرجنتين، فإن الجميع يتهم ليونيل بالتسبب في ذلك. أعتقد أن هذا الاعتقاد غير عادل.

وأعلن سامباولي عزمه إجراء تعديلات في قائمة الفريق الأساسية التي ستواجه منتخب كرواتيا، الذي وصفه بـ"الرائع".

وأضاف: نعتقد أن المباراة القادمة سوف تتطلب أداء فنيا جيدا على الأرجح.. يتمتع المنافس بمجموعة كبيرة من الخيارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجوم.

وأثنى سامباولي على مستوى كريستيان بافون مهاجم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، مضيفاً أنه كان لديه تأثير كبير عقب الاستعانة به كبديل أمام أيسلندا، لكنه لم يكشف عما إذا كان سيدفع به أمام كرواتيا بدلا من الجناح المخضرم آنخيل دي ماريا أم لا.

وأشار: بافون لم يلعب العديد من المباريات الدولية، لذلك لا يمكننا تحميله المسؤولية كاملة. ولكن يمكننا الاعتماد عليه كورقة رابحة عندما يحتاج الأمر لذلك.

ويتصدر منتخب كرواتيا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه 2 -صفر على نيجيريا في الجولة الأولى، متفوقا بفارق نقطتين أمام منتخبي الأرجنتين وأيسلندا، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما تذيل المنتخب النيجيري الترتيب بلا نقاط.