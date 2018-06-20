مارادونا: لا بديل للأرجنتين عن الفوز أمام كرواتيا

يأمل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في أن يجد منتخب بلاده سبيلا للفوز على كرواتيا الخميس في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن ثم التأهل إلى دور الستة عشر.



وقال مارادونا خلال برنامج "من يد رقم 10" الذي يقدمه عبر شبكة "تيليسور" التليفزيونية الفنزويلية أنه علم من بعض المصادر القريبة من المنتخب الأرجنتيني أن المدير الفني للأخير، خورخي سامباولي، سيلعب بطريقة (4-4-2) وسيقوم بالدفع باللاعب كريستيان بافون والمدافع جابرييل ميركادو ضمن التشكيلة الأساسية.



وذكر مارادونا: الأرجنتين عليها أن تجد طريقها، قد قالوا لي اليوم أنهم سيلعبون بطريقة (4-4-2) وأن ميركادو وبافون سيلعبان، فيما سيلعب أغويرو وميسي في الهجوم".



وأضاف مارادونا قائلا: الأرجنتين تدين لنفسها أكثر من أي أحد أخر، كما طالب اللاعبين بالنظر إلى أنفسهم من الداخل لكي يجدوا هدفهم في هذا المونديال، على حد قوله.



وبعد أن تعادلت في المباراة الأولى 1 - 1 أمام إيسلندا، ستلعب الأرجنتين يوم الخميس مباراة مصيرية أمام كرواتيا، وهي المباراة التي ستحدد مستقبلها في المونديال الروسي.