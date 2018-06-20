مشجعو مونديال 2018 يتولون تنظيف المدرجات

قام مشجعو بعض المنتخبات المنافسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا ، ومنها منتخبا اليابان وكولومبيا بتنظيف أقسام المدرجات بالاستادات التي تواجدوا بها خلال مباريات منتخباتهم ، قبل مغادرة الاستاد.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت ، يظهر فيها مشجعون للمنتخب الياباني وهم يزيلون الزجاجات الفارغة والأكواب ومختلف الأشياء في أكياس ، قبل مغادرتهم الاستاد عقب المباراة أمام كولومبيا يوم الثلاثاء.



وكان المنتخب الياباني قد تغلب على نظيره الكولومبي 2 - 1 أمس على ملعب استاد "موردافيا أرينا" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بالمونديال.



وربما ألهم مشجعو اليابان نظرائهم من كولومبيا ، حيث قام عدد من مشجعي الفريق الخاسر بتنظيف القسم الذي تواجدوا به من المدرجات.

كذلك تكرر المشهد بعدها بساعات قليلة من قبل مشجعي السنغال عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السنغالي على نظيره البولندي 2 - 1 في المجموعة نفسها.