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نيمار يعود إلى تدريبات البرازيل

المصدر: سوتشي - د ب أ
نيمار مصاباً بعد أحد التدخلات أمام سويسرا
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عاد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لتدريبات منتخب بلاده يوم الأربعاء بعد أن غادرها مبكرا يوم الثلاثاء بسبب إصابة في كاحل القدم.

وخاض المهاجم البرازيلي (26 عاما)، مران يوم الأربعاء حتى النهاية بشكل طبيعي، وهو المران الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة بمدينة سوتشي الروسية، حسب ما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ولا تثور أي شكوك حول إمكانية مشاركة نيمار في المباراة الثانية للبرازيل في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام كوستاريكا والمقرر إقامتها يوم الجمعة في مدينة سان بطرسبيرغ.

وسقطت البرازيل في فخ التعادل (1 - 1) في مباراتها الأولى في المونديال أمام سويسرا يوم الأحد الماضي لتترك صدارة المجموعة لصربيا التي فازت في مباراتها الأولى 1 - صفر على كوستاريكا.

كلمات دالّة

#نيمار, #مونديال روسيا, #منتخب البرازيل

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