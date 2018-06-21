أرنولد: لا أحد منا يعلم من سيكون أساسيا أمام بنما

قال ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع منتخب إنجلترا إن أحدا لم يتحدث مع اللاعبين عن حدوث تغيير في تشكيلة الفريق التي ستواجه بنما في كأس العالم لكرة القدم بعد نشر ملحوظة تحدثت عن احتمال استبعاد رحيم سترلينغ.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورة لجهاز نوت باد يحمله ستيف هولاند مساعد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا تحمل تشكيلة تتضمن إشراك ماركوس راشفورد في الهجوم مكان سترلينج.

وردا على سؤال عما إذا كان اللاعبون يعرفون التشكيلة التي ستخوض مباراة يوم الأحد المقبل أمام بنما في المجموعة السابعة قال مدافع ليفربول إن اللاعبين يقاتلون لضمان مكان في هذه التشكيلة.

وأضاف في مؤتمر صحافي: لم يخبرنا أحد بطريقة مباشرة من سيكون أساسيا ومن سيكون احتياطيا ولهذا فكل الاحتمالات قائمة. لن يتضح أي شيء حتى يعلن المدرب التشكيلة بنفسه وهذا هو الشخص الوحيد الذي نعتد بكلامه في هذه الفترة وفي هذا التوقيت حتى يعلن التشكيلة فجميع اللاعبين يقاتلون من أجل ضمان مكان لهم.