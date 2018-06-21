الأسترالي جديناك يؤجل صعود الدنمارك إلى الدور الثاني

فشل المنتخب الدنماركي في حسم تأهله لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام نظيره الأسترالي خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.





وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف سجله كريستيان إيركسن في الدقيقة السادسة ثم تعادل منتخب أستراليا بهدف سجله ميلي جديناك في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.





ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة، أمام المنتخب الفرنسي الذي يواجه نظيره منتخب بيرو في وقت لاحق فيما حصد المنتخب الأسترالي أول نقطة له في المركز الثالث.







وكان المنتخب الدنماركي فاز في الجولة الأولى على منتخب بيرو 1 - صفر، فيما خسر منتخب أستراليا من نظيره الفرنسي 1 - 2.

ويلتقي منتخب أستراليا مع نظيره بيرو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في حين يلعب المنتخب الدنماركي مع نظيره الفرنسي.



