تشان يكمل الفحص الطبي تمهيداً لارتداء قميص يوفنتوس

أكمل إيمري تشان لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الفحص الطبي في المركز الطبي لنادي يوفنتوس قبل انتقاله المنتظر لبطل الدوري الإيطالي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس على الانترنت صورا التقطت في مدينة تورينو لتشان (24 عاما) الألماني الدولي الذي غاب عن المونديال بسبب إصابة في الظهر تعرض لها في مارس الماضي.

وذكر النادي إن تشان سيتجه إلى مقر نادي يوفنتوس. وشارك إيمري للمرة الأولى مع بايرن ميونخ في 2012 ولعب في الموسم التالي بفريق باير ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى ليفربول، كما خاض 20 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.