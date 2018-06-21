تهديد للكولومبي سانشيز بالقتل.. وقلق من سيناريو إسكوبار

تلقى كارلوس سانشيز، لاعب وسط المنتخب الكولومبي لكرة القدم، تهديدات بالقتل، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة منتخب بلاده مع نظيره الياباني في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، فيما تتولى الشرطة الكولومبية التحقق من جديتها ، حسبما أفادت محطة (بلو) الإذاعية الكولومبية يوم الخميس.



وأشارت المحطة الكولومبية إلى أنه تم استدعاء مجموعة من المتخصصين في جرائم الإنترنت، للمعاونة في إلقاء القبض على الجناة. وذكرت المحطة أيضا أن التهديدات جاءت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية.



وأثارت تلك التهديدات قلق الكولومبيين، حيث أعادت إلى الأذهان ما حدث للمدافع الكولومبي الراحل أندرياس إسكوبار، الذي لقي حتفه بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرمى المنتخب اللاتيني خلال خسارته 1 - 2 أمام منتخب الولايات المتحدة، في نسخة المونديال عام 1994.



وعقب خروج كولومبيا من مرحلة المجموعات، تم قتل إسكوبار بالرصاص، بعد خمسة أيام فقط من عودته لبلاده. وحضر أكثر من مئة ألف شخص جنازة إسكوبار، فيما تم الحكم على الجاني بعد مرور عام على الحادث.





وتلقى سانشيز بطاقة حمراء في مطلع مباراة كولومبيا مع اليابان، بعدما تعمد لمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، ليحصل المنتخب الآسيوي على ركلة جزاء أحرز منها شينجي كاغاوا الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، التي انتهت بخسارة كولومبيا 1 - 2.