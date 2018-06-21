جوردي ألبا: هييرو لم يغير طريقة سلفه لوبيتيجي

كشف اللاعب الإسباني جوردي ألبا أن منتخب بلاده لا يزال يتمسك بنفس استراتيجيته التي كان يلتزم بها تحت قيادة المدير الفني السابق، جولين لوبيتيجي، مطألبا الصحافة في بلاده بعدم التعجل في إطلاق الانتقادات.



وقال ألبا في من خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في مدينة كراسنودار الروسية، التي تقيم فيها إسبانيا معسكرها خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا: فيرناندو هييرو، تأقلم بشكل جيد داخل الفريق، إنه شخص رائع وقريب من اللاعبين ونحن نتعلم منه الكثير، الاستراتيجية هي ذاتها التي كنا نتبعها مع جولين، أتمنى أن يؤدي دورا كبيرا كمدير فني للمنتخب.



وفازت إسبانيا الأربعاء 1- صفر على إيران، بعد أن تعادلت في مباراتها الأولى في المونديال 3 - 3 أمام البرتغال.



وطالب ألبا الصحف بعدم التعجل في إطلاق الانتقادات، وأضاف قائلا: في الماضي لم نكن نحقق الفوز كما يحدث في السنوات الأخيرة، ولكن نحن يروق لنا النظر إلى للأمور السيئة قبل الجيدة، يجب العمل على تحسين بعض الأشياء ولكن انتظروا قليلا قبل أن تضربونا بالعصا، لا تبدأوا الآن.



واستطرد قائلا: هناك مشاعر طيبة للغاية، نقدم أداء جيدا ونتمتع بجودة كبيرة في الجانب الدفاعي، نتحدث عن هذا داخل غرفة خلع الملابس.



ويرى لاعب برشلونة أن بطولة كأس العالم تختلف كليا عن أي بطولة أخرى، حيث أشار إلى أن أي فريق يمكنه أن يطيح بالأخر لأن المباريات، على حد قوله، تحسم من خلال التفاصيل الدقيقة.



ودافع ألبا عن زميله في النادي الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض لانتقادات خلال مباراة الأرجنتين الأولى في المونديال أمام إيسلندا، حيث قال: لا أفهم الانتقادات الموجهة لليو، كما لا أفهم الكثير من الأشياء.



وتحدث ألبا عن الشائعات التي ثارت خلال الفترة الأخيرة وأكدت اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي بالحصول على خدماته، وأوضح قائلا: أنا بخير في برشلونة وإذا كان الأمر يعتمد علي فسأبقى طوال حياتي في برشلونة، من جانبي لا أرى نفسي خارج برشلونة.