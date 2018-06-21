راموس: الفارق بين ميسي ومارادونا.. "سنوات ضوئية"

قال سيرخيو راموس قائد إسبانيا ومدافع ريال مدريد إن غريمه في برشلونة، ليونيل ميسي، أفضل بسنوات ضوئية من أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا.



وقاد مارادونا بلاده للفوز بكأس العالم 1986 وقال هذا الأسبوع إنه لا يعتبر راموس نجما، مفضلا دييغو غودين قائد ومدافع أوروغواي عليه.



وسئل راموس ما هو رده على تصريح مارادونا عقب فوز إسبانيا صفر على إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم. وكال المديح لميسي الذي قاد برشلونة للفوز عديد المرات على ريال مدريد وخاض الكثير من المواجهات المثيرة مع راموس.



وقال راموس: مارادونا لاعب عظيم ورائع وأحترمه كثيرا، ومع ذلك في الأرجنتين يعرفون أن مارادونا بعيد بسنوات ضوئية عن أفضل لاعب أرجنتيني ليونيل ميسي.



وأهدر ميسي، الذي خسر مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم الماضية أمام ألمانيا البطلة، ركلة جزاء في التعادل 1-1 مع أيسلندا ويواجه ضغوطا لقيادة فريقه للانتصار على كرواتيا متصدرة المجموعة الرابعة يوم الخميس.