فيفا يعلن وصول عدد المتفرجين في مونديال روسيا إلى مليون

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان يوم الخميس عقب مباراة الدنمارك وأستراليا إن مباريات كأس العالم التي تستضيفها روسيا شهدت حضور أكثر من مليون متفرج حتى الآن.

ومباراة الفريقين هي رقم 21 في البطولة وانتهت بالتعادل 1-1.

وأضاف البيان: حتى الآن تم بيع أكثر من 2.6 مليون تذكرة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم مع استمرار بيع التذاكر حتى 15 يوليو المقبل، موعد المباراة النهائية، وفي المتوسط يبلغ معدل المقاعد التي يحضر أصحابها إلى الملعب في كأس العالم 97 في المئة فيما تم إعادة بيع أكثر من 70 ألف تذكرة.

وكانت الحالة الوحيدة الصارخة التي ظهرت فيها أعداد كبيرة من المقاعد الخالية في فوز أوروغواي 1-صفر على مصر في ييكاترنبيرغ، ولم يتم شغل 6 آلاف مقعد من بين المقاعد التي تم بيع تذاكرها لهذه المباراة.