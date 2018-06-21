نيمار: لن أغير أسلوبي.. وقصة الشعر لم تخدمني

تعهد نيمار نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل بألا يتغير وسط تلميحات بأن الاهتمام بشعره يطغى في كثير من الأحيان على طريقته في لعب كرة القدم.

واستخدم نجم منتخب البرازيل وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، لنشر رسالة تحد لمنتقديه ذاكرا فيها "سأظل كما أنا".



وفي مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (انستغرام) في إعلان عن العلامة التجارية الرياضية التي يسوق لها ، قال نيمار : لم أصل إلى هنا لأنني شخص لطيف، ولم أصل إلى هنا لأن أسمي نيمار. لم أصل إلى هنا بسبب قصة شعري.



وأكد : جئت إلى هنا بسبب طريقتي في لعب كرة القدم. إذا أوصلتني طريقتي إلى ما أنا فيه، إذا جعلتني أقهر الأشياء التي قهرتها، فأنا لا أحتاج إلى تغيير.



وقام نيمار بتسريحات شعر عديدة أكثر من المباريات التي خاضها، حيث قام بقص شعره مرتين بعد مباراة واحدة فقط خاضها في المونديال الروسي.

وبدأ نيمار البطولة وشعره مصبوغ باللون الأصفر ولكنه سيدخل المباراة الثانية أمام المنتخب الكوستاريكي بقصة شعر مختلفة يوم الجمعة.



ووفقا لصحيفة "سود دويتشه تسيتونغ" الألمانية فإن نيمار لديه مصفف شعر خاص وقد سافر معه إلى روستوف يوم السبت من أجل تصفيف شعره الذي ظهر به في المباراة التي تعادل فيها المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري 1-1.