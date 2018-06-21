هازارد: أقرأ الصحف العالمية لأضحك

المصدر: موسكو - د ب أ

شن صانع الألعاب إيدن هازارد قائد منتخب بلجيكا لكرة القدم هجوما لاذعا على الصحافة العالمية، وأكد أنه يقرأ الصحف فقط ليضحك.

وقال اللاعب البلجيكي في تصريحات إعلامية: أحيانا أقرأ شيئا ولكن فقط لأضحك، أعتقد أن الانتقادات يجب أن تكون موجودة ولكن لا يمكن تقديم ما هو أكثر من الحد الأقصى.

ورغم فوزه بثلاثية نظيفة في مباراته الأولى في بطولة كأس العالم 2018 أمام بنما، تلقى منتخب بلجيكا انتقادات كثيرة.



وخرجت بلجيكا من منافسات مونديال 2014 وبطولة كأس أمم أوروبا 2016 من دور الثمانية.

ودائما ما يجد المنتخب البلجيكي نفسه تحت عدسة المجهر محاطا بأنظار المتابعين والمحللين، كونه يعج بنجوم ينظر إليهم على أنهم الجيل الذهبي لهذا الفريق، مثل هازارد وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو.

ويلتقي المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية لدور المجموعات مع المنتخب التونسي يوم السبت المقبل.