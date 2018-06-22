أحمد موسى يتألق ويبقي على الأمل الأرجنتيني حياً

أنعش المنتخب النيجيري آماله في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعدما تغلب على نظيره الأيسلندي 2 - صفر على ملعب "فولغوغراد أرينا" يوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.





وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم أحرز أحمد موسى هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 49 و75، بينما أهدر غيلفي سيغوردسون فرصة التسجيل من ضربة جزاء للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 82 .





وحصد المنتخب النيجيري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة، محتلا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الكرواتي الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني، إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني 3 - صفر يوم الخميس.

وجاء فوز نيجيريا اليوم ليبقي أيضا آمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني حيث يمتلك راقصو التانغو نقطة واحدة متساوون في ذلك مع المنتخب الأيسلندي.







وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها حينما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري على ملعب كريستوفسكي يوم الثلاثاء المقبل، تزامناً مع مباراة أيسلندا وكرواتيا على ملعب روستوف أرينا.

وكان المنتخب الأيسلندي، المنتشي بالتعادل في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1 - 1، يتطلع إلى الفوز في مباراة يوم الجمعة لحسم تأهله برفقة كرواتيا إلى دور الستة عشر، لكن المنتخب النيجيري استعاد توازنه بعد هزيمة الجولة الأولى أمام كرواتيا صفر - 2، وحقق الفوز بثنائية نظيفة ليؤجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى الجولة الأخيرة.



