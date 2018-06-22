البلجيكي فيرمايلين غير جاهز للظهور أمام تونس

لم تكتمل جاهزية المدافع توماس فيرمالين للمشاركة مع المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم أمام المنتخب التونسي يوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، والتي يسعى من خلالها المنتخب البلجيكي لتحقيق فوزه الثاني في نسخة هذا العام من المونديال.



وعاد مدافع برشلونة للمران بعد الغياب عن المباراة الافتتاحية للمنتخب البلجيكي التي فاز بها على بنما 3 -صفر بسبب إصابة في الفخذ، ولكن المدرب روبرتو مارتينيز قال يوم الجمعة إنه وفينسنت كومباني لن يظهرا في ملعب سبارتاك.



ويمكن أن يعود الثنائي في مباراة الجولة الأخيرة التي تقام الأسبوع المقبل أمام المنتخب الإنجليزي، والتي يأمل المنتخب البلجيكي أن يدخلها بعد الحصول على ست نقاط، رغم أنهم لن يستهينوا بالمنتخب التونسي، الذي خسر أمام إنجلترا 1 - 2 في الوقت بدل الضائع.



وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي : نريد أن نتحسن في بعض المناطق وأن نحتفظ بالأشياء الجيد التي قدمناها أمام بنما، وأن نتقدم في البطولة.



وأضاف: المنتخب التونسي مرن للغاية ويبحث عن الجودة الفردية. لديهم خمسة مدافعين وهم في حالة تأهب للغاية من الناحية الفنية، إنه فريق يجعلك تركز في كل دقيقة.



ولدى مارتينيز وفرة من المواهب مع وجود لاعبين أمثال كيفين دي بروين وإدين هازارد وروميلو لوكاكو، ولكنه لا يريد أن يدخل في جدال عما إذا كان المونديال الروسي هو آخر فرصة لتألق هذا الجيل الذهبي.



وقال : الإجابة واضحة للغاية. كأس العالم لا تحترم الأجيال أو الأسماء، إنها تحترم فقط الانتصارات. الشيء الوحيد الذي يهم هو المنتخب التونسي، نحترم التهديد بشكل كبير.