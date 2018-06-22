سويسرا تصعق صربيا بقذيفة تشاكا ولدغة شاكيري

سجل شيردان شاكيري هدفا في الوقت القاتل قاد به المنتخب السويسري لانتزاع فوز صعب من نظيره الصربي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الصربي بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الخامسة، وتعادل المنتخب السويسري بهدف سجله غرانيت تشاكا في الدقيقة 52 قبل أن يسجل شيردان شاكيري هدف الفوز للمنتخب السويسري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرازيلي، الذي تغلب في وقت سابق من اليوم على كوستاريكا 2 - صفر، وفي المقابل توقف رصيد المنتخب الصربي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفاز المنتخب الصربي على نظيره الكوستاريكي 1 - صفر في الجولة الأولى، فيما تعادل المنتخب السويسري مع نظيره البرازيلي 1-1، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الكوستاريكي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره البرازيلي في ذات التوقيت.