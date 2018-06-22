سيميوني في تسجيل صوتي: ماذا لو كان كريستيانو أرجنتينياً

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني، إن الأرجنتين بدت تائهة يوم الخميس خلال مباراة كرواتيا بنهائيات كأس العالم، وذلك في رسالة صوتية جرى تسريبها لمحطات إذاعية إسبانية وأرجنتينية، كما أبدى فيها إعجابه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو المنافس الأزلي لميسي.

وتعرضت الأرجنتين إلى هزيمة ثقيلة 3-صفر أمام كرواتيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالنهائيات المقامة في روسيا وتواجه احتمال خروج مبكر كارثي من البطولة.

ولم يرد المتحدث باسم سيميوني ولا مسؤول الاتصالات في أتليتكو على طلب لرويترز للتحقق من التسجيل الصوتي.

وسُمع اللاعب الدولي السابق وهو يقول: ما يحدث للفريق الآن هو ما حدث للأرجنتين في السنوات الأربع الأخيرة المخزية: فوضى وغياب القيادة من اللاعبين والمدربين والمديرين. الفريق تائه، الآن في غرفة خلع الملابس سيحدث شجار بينهم. سيقف أحدهم وسيحدث شجار.

وبدا أيضا أن سيميوني يتساءل عن مستوى نجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يضع بصمته بالنهائيات حتى الآن وأهدر ركلة جزاء أمام أيسلندا في المباراة السابقة بينما سجل منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو 4 أهداف في مباراتين.

وقال سيميوني: ميسي جيد للغاية لكنه جيد للغاية لأن معه مجموعة من اللاعبين الاستثنائيين. إذا كان عليك الاختيار بين ميسي ورونالدو في مباراة عادية فمن تختار.

ويبدو أن سيميوني كان يتحدث مع مساعده بورغوس وهو حارس مرمى سابق عندما انتقد حارس مرمى الأرجنتين ويلي كاباييرو لخطئه في تمرير الكرة الذي منح جناح كرواتيا أنتي ريبيتش فرصة تسجيل الهدف الأول.

وقال سيميوني: حارس المرمى فعل ذلك من قبل. فعل ذلك أمام إسبانيا وأمام إيطاليا عندما رد القائم الكرة وحين تخطئ هكذا في كأس العالم تهتز الشباك.