فان بوميل ينفصل عن مارفيك ويتولى تدريب إيندهوفن

أعلن نادي إيندهوفن بطل الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم في بيان أن مارك فان بوميل ، المدرب المساعد لفان مارفيك، مدرب المنتخب الأسترالي المنافس حاليا بكأس العالم 2018 في روسيا ، سيتولى منصب المدير الفني لفريق إيندهوفن عقب نهاية المونديال.



أما فيليب كوكو الذي قاد إيندهوفن للتتويج بالدوري الهولندي في مايو ، فسينتقل لتدريب فناربخشه التركي.



ووقع فان بوميل ، لاعب خط الوسط السابق لفريقي إيندهوفن وبايرن ميونخ الألماني وزوج ابنة بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الأسترالي ، عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع إيندهوفن.



واستهل المنتخب الأسترالي مشواره في المونديال بالهزيمة أمام فرنسا 1 - 2 ثم تعادل أمس الخميس مع نظيره الدنماركي 1 - 1 ليحافظ على أمله في التأهل للدور الثاني.