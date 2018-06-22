لوف يؤكد غياب هوملز عن مواجهة السويد

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم يوم الجمعة إنه من المرجح بشكل كبير غياب المدافع ماتس هوملز عن المباراة المقررة أمام المنتخب السويدي غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم بسبب مشاكل في الرقبة.



وتعرض هوميلز لإصابة في الرقبة خلال المران في مدينة سوتشي، وقال لوف إن المشكلة لم تتحسن على مدار اليوم. وأضاف عشية مباراة الفريق في المجموعة السادسة بكأس العالم: يرجح بشكل كبير ألا يتمكن من اللعب.



وشدد لوف على أن المنتخب الألماني بحاجة الى مدافعين أقوياء في الالتحامات الهوائية خاصة أمام الأطوال التي يتسم بهالاعبو المنتخب السويدي، مضيفا أنه من غير المنطقي أن يلعب هوملز في هذه المباراة.