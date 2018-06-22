مارادونا يشجع ميسي.. والأخير يخذله

خطف مارادونا الأضواء قبل بداية اللقاء، عندما حمل قميص ميسي وقبّله ولوح به محفزا الجماهير الأرجنتينية والبعض اعتبره ردا غير مباشر على تصريح راموس، يوم الأربعاء، وهو أن ميسي أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ردة فعل طفل مغربي على ضربة ثابتة لكريستيانو رونالدو يوم الأربعاء ضد منتخب المغرب، داعيا "يا ربي ما يماركيش"، أي يا رب لا تدعها تكون هدفا.

ويبدو أن المونديال يبكي الأطفال، فهكذا جاءت ردة فعل ابن المهاجم السويدي ماركوس بيرغ عند رؤية والده بالملعب لأول مرة في المونديال.

وعبر مصريون بفخر عندما شاهدوا لوحة لنجمهم محمد صلاح بالزي العسكري التاريخي متواجدة بين 40 بورتريه لنجوم كرة قدم حاليين وسابقين خلال معرض بمتحف الأكاديمية الفنية للرسوم في سانت بطرسبيرغ، ولأن يوم الخميس يصادف اليوم العالمي للسيلفي تم جمع أبرز سلفيات اللاعبين.