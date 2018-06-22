مارسيليو: البرازيليون لم يشعروا باليأس

أكد نجم كرة القدم البرازيلي مارسيلو إن منتخب بلاده لم يشعر بالقلق أبدا خلال المباراة أمام نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا مشيرا إلى أن المنتخب البرازيلي لا ييأس.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكوستاريكي بهدفين نظيفين جاءا في وقت متأخر للغاية من المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد مدينة سان بطرسبرغ الروسية ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول للمونديال الروسي.

وقال مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني: من وجهة نظري، لم يكن هناك أي قلق... مباريات كأس العالم صعبة دائما.

وأشار إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة ونال عليها الجائزة بتسجيل هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، سيطرنا على المباراة بأكملها.

ونفى اللاعب أن يكون معظم أداء الفريق انتقل إلى الجانب الأيسر الذي يشغله، وقال : لدينا توازن طبيعي... وقد يزيد اللعب أحيانا في الناحية اليسرى وأحيانا في الناحية اليمنى، ولكن لا يمكن أن نخلق التوازن من خلال لعب 50 كرة يمينا ومثلها في اليسار.

وكان المنتخب البرازيلي استهل مسيرته في البطولة الحالية بالتعادل 1 - 1 مع نظيره السويسري لكنه حقق الفوز بهدفين في الدقيقتين الأولى والسابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.