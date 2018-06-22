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بالصور.. المشجعات البولنديات يخطفن الأضواء في روسيا

المصدر: العربية.نت
مشجعة بولندية تؤازر منتخبها
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المشجعات البولنديات يخطفن الأضواء في مدرجات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا، حيث يعتبرهن الكثيرون المشجعات الأجمل في المونديال، الذي يستمر حتى منتصف يوليو القادم.

وشهد المونديال الروسي الظهور الأول للمشجعات الأيسلنديات للمرة الأولى في تاريخ كؤوس العالم، بعدما حضرن من بلد بالكاد يتجاوز عدد سكانه 300 ألف نسمة، وكما هو الحال بالنسبة لمشجعات بنما.

كلمات دالّة

#مونديال روسيا, #منتخب إسبانيا, #كأس العالم 2018

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