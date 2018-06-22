ميليغان يكشف: كاهيل يشعر بالإحباط

قال مارك ميليغان لاعب أستراليا إن زميله تيم كاهيل يشعر بالاحباط لعدم مشاركته في أول مباراتين في كأس العالم لكرة القدم لكن لا يوجد ما يضمن مشاركته في المباراة المصيرية أمام بيرو التي يحتاج الفريق الفوز بها.



ولم يدفع الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب أستراليا بالهداف كاهيل في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة أمام فرنسا ثم الدنمرك رغم معاناة الفريق هجوميا.



وأثار غياب كاهيل، المهاجم البالغ عمره 38 عاما الذي سجل خمسة من بين 50 هدفا دوليا في مسيرته خلال اخر ثلاث بطولات لكأس العالم لكنه نادرا ما شارك في آخر ستة شهور، انتقادات من الجماهير ووسائل إعلام.



وقال ميليغان للصحفيين في كازان حيث مقر بعثة أستراليا : نملك ثلاثة مهاجمين يحاولون المنافسة فيما بينهم على المشاركة ولو لدقيقة في المباراة المقبلة.



وواصل: أعتقد أن كل ما يدور بشأن تيمي جاء لأنكم لا ترون ما نراه في المعسكر. لكني أثق دون شك أنه يشعر بإحباط لعدم مشاركته بعد. رغم ذلك فهو يساعد جميع اللاعبين من حوله بما في ذلك حديثه مع اللاعبين قبل التدريب اليوم كان رائعا.



وزاد: لست متأكدا مما سيحدث أمام بيرو يوم الثلاثاء المقبل. ما أعرفه أن المدرب لو طلب من تيم المشاركة سيكون في قمة جاهزيته.



وتحتاج أستراليا، التي تعادلت 1-1 مع الدنمارك يوم الخميس، للفوز على بيرو التي ودعت البطولة على أمل فوز فرنسا على الدنمرك لتتجد آمالها في التأهل إلى دور الستة عشر.



ويرى المدافع ميليغان، الذي يخوض كأس العالم للمرة الرابعة، أن فريقه دفع ثمن الخوف المبالغ فيه من الدنمارك في بداية المباراة التي أقيمت في سمارا ويحتاج لإظهار ثقته في قدراته بشكل أكبر أمام بيرو.