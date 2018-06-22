نيمار يهاجم منتقديه.. ويكشف سر "الدموع"

برر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار تساقط دموعه بعد الفوز الثمين لمنتخب بلاده على نظيره الكوستاريكي 2 - صفر يوم الجمعة بأنه كان بكاء بسبب السعادة وتحقيق الفوز في هذه المباراة.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكوستاريكي اليوم في استاد مدينة سان بطرسبرغ الروسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسجل نيمار الهدف الثاني للفريق بعد ست دقائق من تسجيل زميله فيليب كوتينيو للهدف الأول للمباراة ليصبح الهدف الأول له في المونديال الحالي، وعقب انتهاء المباراة ، جثى نيمار على ركبتيه في أرض الملعب وانخرط في البكاء.

وكتب نيمار على حسابه الشخصي بموقع "انستغرام" : لا يعلم الجميع بما حدث لأكون هنا. يتحدثون كثيرا كالببغاوات. ولكن الفعل... يفعلون قليلا.

ولم يقدم نيمار مباراة كبيرة بل وأخفق في أكثر من فرصة أمام المرمى الكوستاريكي لكنه سجل الهدف الثاني لفريقه في النهاية قبل أن ينفجر في البكاء.

وبرر نيمار البكاء قائلا : كان البكاء لسعادتي وللتغلب والرغبة في تحقيق الفوز. في حياتي ، لم تكن سهلة على الاطلاق. الآن يستمر الحلم. ليس حلما ولكنه هدف.

وتعافى نيمار مؤخرا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو ثلاثة شهور. وكانت مباراته الرسمية الأولى بعد العودة من الإصابة عندما تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري في بداية مسيرته بالمونديال الحالي.

وتعرض نيمار لانتقادات عديدة في هذه المباراة حيث اتهمه الفريق المنافس بالسقوط كثيرا وادعاء التعرض للإعاقة.

وأعرب نيمار عن شكواه في الأيام الماضية من آلام في كاحل القدم بعدما تعرض لثمانية أخطاء من قبل لاعبي سويسرا خلال المباراة الأولى ليصبح أكبر لاعب يتعرض لمثل هذه الاعتداءات في مباراة واحدة بالمونديال منذ نسخة 1998 بفرنسا.

ويعلق المنتخب البرازيلي وجماهيره الأمل الكبير على نيمار في قيادة الفريق للفوز بلقب المونديال للمرة السادسة في تاريخ الفريق والأولى منذ لقبه عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.