الإصابات تزيد معاناة منتخب الأرجنتين

تواصلت معاناة المنتخب الأرجنتيني في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا ، حيث غاب ثلاثة من عناصره عن مران الفريق يوم السبت بسبب الإصابات.



وشهد المران غياب المدافعين غابرييل ميركادو ونيكولاس أوتامندي بسبب إصابات في الكاحل، وكذلك لاعب خط الوسط لوكاس بيليا بسبب إصابة في الركبة ، وقد خضع اللاعبون الثلاثة لتدريبات لياقية خاصة.



ولم يحصل المنتخب الأرجنتيني ، وصيف بطل مونديال 2014 ، سوى نقطة واحدة فقط خلال مباراتيه الماضيتين في المجموعة الرابعة، وبات يواجه شبح الخروج من الدور الأول علما بأنه كان من أبرز المرشحين للقب قبل انطلاق البطولة.



ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته الثالثة الأخيرة في المجموعة أمام نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل لكن مصيره يتوقف أيضا على المباراة الأخرى التي تجمع في التوقيت نفسه بين المنتخبين الكرواتي والأيسلندي.



وظل الإحباط واضحا على وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال المران ، كما كان عليه الحال في المباراة التي خسرها الفريق أمام نظيره الكرواتي صفر - 3 يوم الخميس.