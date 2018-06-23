المكسيك تقصي كوريا وتواصل انطلاقتها القوية

وضع المنتخب المكسيكي قدما وساقا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2 - 1 يوم السبت على استاد روستوف أرينا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المكسيكي بهدف سجله كارلوس فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" الهدف الثاني في الدقيقة 66، وتكفل سون هيونغ مين بتسجيل الهدف الوحيد لكوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحقق منتخب المكسيك فوزه الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما يتذيل منتخب كوريا الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر في المباراة الأولى أمام السويد بهدف دون رد. وكان المنتخب المكسيكي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني 1 / صفر يوم الأحد الماضي على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى بالمجموعة السادسة.

كما نجح الفريق المكسيكي في محو آثار العقوبة التي فرضت بحقه بسبب سلوك جماهيره خلال مباراة يوم الأحد، حيث رددت الجماهير هتافات ضد المثليين، ليوقع الاتحاد الدولي "فيفا" غرامة على الاتحاد المكسيكي. ويشارك الفريق المكسيكي في المونديال للمرة السادسة عشرة وتأهل الفريق مرتين من قبل لدور الثمانية في نسختي 1970 و1986.

ويلتقي في وقت لاحق يوم السبت المنتخب الألماني مع نظيره السويدي حيث قد تحدد هذه المباراة مصير المجموعة السادسة. أما منتخب كوريا فيشارك في كأس العالم للمرة العاشرة وكان أبرز إنجاز سابق للفريق احتلال المركز الرابع في نسخة 2002.

وقبل انطلاق المونديال خاض منتخب كوريا أربع مباريات ودية حيث فاز على هندوراس 2 - صفر وخسر امام البوسنة والهرسك 1 - 3 ثم تعادل مع بوليفيا سلبيا وخسر أمام السنغال صفر - 2. وخاض منتخب المكسيك ثلاث مباريات ودية قبل المونديال حيث تعادل مع ويلز سلبيا ثم فاز على أسكتلندا 1 - صفر وخسر أمام الدنمارك صفر - 2.