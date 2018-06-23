النيجيري "ليونيل موسى" يهدد ميسي في المباراة الحاسمة

بات النيجيري أحمد موسى بمثابة ليونيل موسى لدى وسائل التواصل الاجتماعي في الأرجنتين يوم الجمعة، بعدما سجل هدفين قادا المنتخب الإفريقي لتصحيح المسار نحو بلوغ دور 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم وأعاد بهما الأمل للفريق القادم من أميركا الجنوبية.

ومع ذلك، حذر المهاجم النيجيري من أن مكانته الجديدة كبطل في الأرجنتين يحتمل أن تزول بسرعة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل عندما يلتقي المنتخبان في لقاء حاسم بالمجموعة الرابعة في سان بطرسبرغ.

وقال موسى: كلما لعبت أمام الأرجنتين أو في كل مرة يلعب فيها ليونيل ميسي أمامي، أسجل هدفين، وأضاف موسى في إشارة لانتصار الأرجنتين 3-2 على نيجيريا في دور المجموعات في بورتو أليغري ضمن نسخة 2014 عندما سجل ميسي هدفين أيضا قبل أربع سنوات في البرازيل عندما كان ميسي يلعب أمامي سجلت هدفين.



وتابع عندما انتقلت إلى ليستر سيتي ولعبنا أمام برشلونة وكان ميسي موجودا في الملعب ايضا، سجلت هدفين كذلك، أعتقد أنه بالإمكان أن يحدث أي شيء في المباراة. يحتمل أن أسجل هدفين آخرين.



وسجل موسى هدفيه مع ليستر خلال مباراة ودية استعدادية في ستوكهولم عقب وقت قصير من توقيعه على عقدا للانضمام لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك قادما من تشسكا موسكو عام 2016.



وبات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أول نيجيري يسجل في عدة نسخ من كأس العالم، كما أنه كبير هدافي منتخب بلاده على مر العصور في النهائيات برصيد أربعة أهداف.



وقال موسى: أنا مميز في تحطيم الأرقام القياسية. أنا سعيد الآن لكوني كبير هدافي نيجيريا في كأس العالم، لكن الأمر ليس سهلا لكنني يجب أن أشكر مدربي على دعمه لأنه لو لم يكن يؤمن بقدراتي لما كان قد وضعني ضمن التشكيلة.



وعاد موسى للتشكيلة الأساسية عقب خسارة نيجيريا أمام كرواتيا في المباراة الافتتاحية للفريقين بالمجموعة الرابعة ورد الجميل لمدربه بهدفين رائعين من مجهود فردي.



وأظهر موسى قدراته مع بداية الشوط الثاني عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية من فيكتور موزيس من الناحية اليمنى وأوقف الكرة في الهواء بلمسة واحدة قبل أن يسدد في مرمى أيسلندا من مدى قريب في الدقيقة 49.



وجعل موسى النتيجة 2-0 في الدقيقة 75 عندما وجد المساحة في الناحية اليسرى ليراوغ المدافع كاري أرناسون والحارس هانيس هالدورسون قبل أن يضع الكرة في الشباك.



وضمن فوز نيجيريا إتاحة فرصة أخرى للأرجنتين التي تلقت هزيمةمذلة 3-صفر أمام كرواتيا في نيجني نوفغورود يوم الخميس الماضي.

لكنها تمتلك فرصة حقيقية للتأهل إذا ما فازت على الفريق الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل.