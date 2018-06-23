بلجيكا تقضي على أحلام العرب وتتخم شباك تونس بخماسية

وضع المنتخب البلجيكي قدما في الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، حيث واصل انطلاقته القوية وتغلب على نظيره التونسي 5 - 2 يوم السبت على ملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة موسكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.









وحسمت المباراة للمنتخب البلجيكي بثنائية من كل من إيدين هازارد، وروميلو لوكاكو الذي رفع رصيده بذلك إلى أربعة أهداف متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة هدافي البطولة، كما أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا.





وسجل ديلان برون هدف تونس الأول بعد مرور 18 دقيقة، قبل أن يختتم وهبي الخزري أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وأصبحت تونس على مشارف الخروج من البطولة في حال تعادل إنجلترا أو فوزها المتوقع على بنما.









ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإنجليزي الذي يلتقي منتخب بنما يوم الأحد، بينما ظل منتخب تونس بدون رصيد من النقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام إنجلترا 1 - 2.

