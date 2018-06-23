فاسكيز: نسيت ركلة الجزاء.. ومستعد لموجهة بنعطية

قال لوكاس فاسكيز، جناح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، إنه جاهز لمباراة إعادة مع المغربي مهدي بن عطية، بعد تسعة أسابيع من اللقاء الجدلي الذي جمعهما في دوري أبطال أوروبا.



وسيكون بن عطية في التشكل الأساسي للمنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني ، الذي سيضم فاسكيز، يوم الاثنين في مدينة كالينينغراد، مثلما كان الحال في شهر أبريل الماضي عندما التقى يوفنتوس مع ريال مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.



وحصل فاسكيز على ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعدما سقط داخل منطقة الجزاء عقب عرقلة من بن عطية.



وقال فاسكيز يوم السبت : مع وجود نظام حكم الفيديو المساعد لم يكن ليتغير شيئا. كان يمكن وجود جدل أقل لكن العقوبة ستعطى بنفس الطريقة.



وكان جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس غاضبا للغاية بهذا القرار وحصل على البطاقة الحمراء، نظرا لاعتراضه الشديد واضطر لمشاهدة كريستيانو رونالدو يسجل ركلة الجزاء التي عبرت بريال مدريد للدور التالي من خارج الخطوط.