كأس العالم 2018 تحقق رقماً قياسياً

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا رقما قياسيا جديدا، من حيث تسجيل الأهداف في أول 27 مباراة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة.



وخلال مباراة المنتخب البلجيكي مع نظيره التونسي، سجل إدين هازارد هدفا من ركلة جزاء وهو ما يعني انه تم تسجيل أهدافا في أول 27 مباراة في البطولة.



وكانت نسخة البطولة في 1954 هي التي شهدت الرقم القياسي من حيث المباريات التي شهدت تسجيل الأهداف، حيث شهدت 26 مباراة تسجيل أهداف لاسيما وأن البطولة لم تشهد أي مباراة انتهت بالتعادل السلبي.



ركلة الجزاء التي سجلها هازارد هي ركلة الجزاء رقم 13 التي يتم منحها في المونديال الروسي، ليعادل بذلك ركلات الجزاء التي تم احتسابها في مونديال 2014 بالبرازيل بعد خوض 27 مباراة من أصل 64 مباراة.