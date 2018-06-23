لاعبو إسبانيا يفضلون "القيلولة" على مشاهدة المونديال

بدا أن أحد الأنماط الثقافية والمعيشية الإسبانية الشهيرة لا تزال تحظى بالتقدير من قبل لاعبي منتخب البلاد عقب ما كشف عنه كوكي لاعب وسط الفريق من أنه ليس بوسعه هو وزملاؤه في الفريق متابعة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم بسبب تعارضها مع فترة القيلولة التي يخلد فيها الإسبان للنوم.

وقال كوكي في مقابلة مع صحيفة "إيل باييس" نشرت يوم السبت: نشاهد المباريات في مقر إقامتنا طالما تيسر لنا ذلك. المباراة الأولى تتزامن مع فترة القيلولة والثانية تتزامن مع التدريب، ونشاهد المباراة الثالثة عادة أثناء تناولنا العشاء".

وإذا ما اقتفى بقية أفراد التشكيلة نموذج كوكي، فهذا يعني أنهم لم يشاهدوا النهاية المثيرة للمباراة التي انتصرت فيها البرازيل على كوستاريكا 2-0 الجمعة بعد أن سجلت البرازيل هدفين في الوقت بدل الضائع إضافة لعدم متابعتهم للتعادل المفاجئ لأيسلندا أمام الأرجنتين 1-1 الأسبوع الماضي.

ولحسن حظ كوكي وبقية أفراد الفريق، فإن كافة مباريات إسبانيا في البطولة المقامة في روسيا تقام الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي وهو ما يعني أن بوسع اللاعبين الحصول على ما يكفي من وقت يحتاجونه للراحة.

وستلعب إسبانيا أمام المغرب في المباراة الأخيرة للفريقين ضمن المجموعة الثانية بعد غد الاثنين بحثا عن ضمان التأهل لدور ثمن النهائي.