مدرب السنغال قبل مواجهة اليابان: ستكون مباراة شرسة

قال أليو سيسي مدرب السنغال إن فريقه لا يبالغ في القلق من مواجهة اليابان في المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد رغم البراعة الخططية للمنافس الآسيوي.

وفازت اليابان 2-1 على عشرة من لاعبي كولومبيا في الجولة الأولى في مفاجأة أعطت فريق المدرب أكيرا نيشينو فرصة جيدة للتأهل لدور 16 للمرة الثالثة، فيما استهلت السنغال مشوارها بالفوز 2-1 على بولندا لتتصدر المجموعة.

وأبلغ سيسي الصحافيين: كافحت اليابان بقوة وقدراتها الفنية فائقة. تجيد التمرير بدقة وفرض الضغط على الدفاع. درسناهم وندرك أن المواجهة ستكون صعبة، لكن لا يوجد ما يخيفنا من الفريق الياباني.

وسيضع الفائز في هذه المباراة، التي وصفت بأنها مواجهة بين العقل الياباني والعضلات السنغالية، قدما في دور 16.

لكن سيسي، الذي كان قائدا للسنغال في مشاركتها السابقة والوحيدة بكأس العالم في 2002 عندما بلغت دور الثمانية، لا يتفق مع هذا الوصف. وقال سيسي، 42 عاما: القوة البدنية للسنغال ضد الكفاءة الخططية لليابان..لا أريد أن يتم وصف الأمر بهذه الطريقة. يعرفون كيفية الضغط على اللاعبين الذين يملكون الكرة وهذا يتطلب قوة. ونحن نملك مهارات فردية وقدرات فنية وهذا ما سنظهره. ستكون مواجهة شرسة والفائز سيتأهل بنسبة كبيرة وهذا هو التحدي الحقيقي.

وأكد سيسي "نريد معادلة إنجاز جيل 2002 على الأقل. كان جيلا جميلا مثل الجيل الحالي. الفوز بالمباريات ما سيجعلنا نتفوق على الجيل السابق".