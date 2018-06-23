مدرب بولندا: عودة خاميس لا تعني شيئا.. وسنحقق الفوز

قال آدم نوالكا المدير الفني للمنتخب البولندي يوم السبت، إن فريقه سوف يرد بقوة عقب هزيمته أمام المنتخب السنغالي، من خلال الفوز على منتخب كولومبيا يوم الأحد في المباراة التي ستجمعهما ضمن المجموعة الثامنة، حتى مع استعادة منافسه نجمه خاميس رودريغيز.

وتلقى المنتخبان الهزيمة في مباراتهما الأولى بالمونديال الروسي، ويلتقيان في مدينة كازان في مباراة حاسمة، مع استعداد خاميس للمشاركة مع المنتخب الكولومبي منذ البداية بعدما شارك كبديل أمام المنتخب الياباني.

ولكن نوالكا أعلن بشكل عفوي أن فريقه سيحقق الفوز، بغض النظر عن تواجد خاميس.

وقال نوالكا للصحافيين يوم السبت: هناك الكثير من الاستياء، نحن غاضبون تماما عقب المباراة الأخيرة لذلك نريد أن نلعب بمستوى مختلف، مباراة واحدة لا تعني أي شيء سواء لبولندا أو كولومبيا. ستكون مباراة ممتعة يوم الأحد نعتقد بأننا سننهي المباراة فائزين. نحن نلعب مباراة هامة، ستتحدث الأفعال بصوت أعلى من الكلمات على أرض الملعب.

ومن جانبه قال خوسيه بيكرمان المدير الفني للمنتخب الكولومبي يوم السبت إنه النجم خاميس رودريغيز بحالة جيدة، وأنه يأمل أن يكون جاهزا بدنيا بنسبة مئة بالمئة للمباراة بعدما تسببت إصابته في ربلة الساق بتقييد مشاركته في المباراة التي خسرها المنتخب الكولومبي أمام نظيره الياباني 1 - 2 يوم الثلاثاء الماضي.

وقال بيكرمان خلال المؤتمر الصحافي: بالطبع هو عنصر أساسي بالمنتخب... خاميس يؤدي بشكل جيد وقد استمد الثقة خلال الدقائق التي لعبها في مباراة اليابان. لنرى ما سيقدمه ونتمنى أن يكون بأفضل مستوياته أمامنا.

ورغم أن خاميس، الذي بزغ نجمه في مونديال 2014 بالبرازيل حيث فاز بالحذاء الذهبي، لم يكن في أفضل حالاته أمام المنتخب الياباني، أبرز بيوتر زيلينسكي لاعب وسط المنتخب البولندي جودة صانع الألعاب الكولومبي.

وقال زيلينيسكي: نعلم ما يمكن أن يقدمه خاميس، لقد لعب خلال العديد من السنوات في مستويات كبيرة في العالم وأعتقد أن المنتخب الكولومبي يعلم أنه هو الذي يحركهم. إنه القوة الدافعة، يمكن لخاميس أن يكون خطيرا للغاية، يجب أن نكون جاهزين للتصدي له.

ولن تقتصر المواجهة في المباراة على المنتخبين الكولومبي والبولندي، وإنما ستشهد مواجهة أخرى بين رودريغيز والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي زميله بفريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني "بوندسليغا".

ومع ذلك، قال المدافع الكولومبي سانتياغو أرياس إن فريقه لا يركز فقط على إيقاف خطورة نجم الهجوم البولندي: المنتخب البولندي ليس ليفاندوفسكي فقط. وإنما الفكرة تعتمد على إبطال مفعول نقاط قوة الفريق البولندي ككل ، وليس ليفاندوفسكي فقط. جميعنا بحاجة إلى الفوز في تحدياتنا.