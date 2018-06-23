منع بويول من الظهور على التلفزيون الإيراني لـ"سبب غريب"

أدى إلغاء ظهور اللاعب الدولي الإسباني السابق، كارليس بويول، قائد برشلونة وبطل مونديال 2020 كخبير في كأس العالم على التلفزيون الإيراني الرسمي في اللحظة الأخيرة إلى خلاف غريب يوم السبت.



ويزعم بويول أنه تم إلغاء ظهوره على قناة "آي آر آي بي" بسبب شعره المموج الذي يصل إلى كتفيه، ومن ناحيتها ذكرت القناة أن السبب هو المبلغ الذي طلبه اللاعب السابق بالمنتخب الذي حصل كأس العالم عام 2010، حيث أشارت تقارير إلى أنه طلب مبلغاً مكوناً من خمس خانات.



ونقلت صحيفة "تابناك" عن نائبة رئيس "آي آر آي بي" قوله: نحن في (آي آر آي بي) نقف ضد ظهور الخبراء الأجانب مقابل رسوم فلكية.



وتساءل منتقدون عن منطق القناة، لأن هناك جهة راعية تدفع رسوم ظهور بويول وغيره من خبراء التلفزيون الأجانب.



وانتقد السياسيون الإيرانيون والعديد من النشطاء عبر وسائل الإعلام الاجتماعية القناة لمنعها بويول من الظهور، خاصة أن رئيس المحطة كان يجب عليه أن يعرف مظهر بويول مسبقا.



وكان من المفترض أن يحلل نجم إسبانيا السابق مباراة كأس العالم بين إيران وإسبانيا التي فازت فيها إسبانيا الأربعاء الماضي. ولكن تم الإعلان عن الإلغاء قبيل صافرة بدء المباراة مباشرة، وبحسب ما ورد بقي بويول في غرفته بالفندق في طهران.