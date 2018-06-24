أوتشوا: لن نغير طريقتنا أمام السويد

أكد غيليرمو أوتشوا حارس مرمى المنتخب المكسيكي أن الفوز القاتل الذي حققته ألمانيا على السويد 2 - 1 يوم السبت لن يغير من طريقة تعامل منتخب بلاده مع مباراته الأخيرة في دور المجموعات لمونديال روسيا والتي يلتقي خلالها مع السويد.

ورغم البداية المثالية والفوز في أول مباراتين في المونديال، فإن المنافسة بين المكسيك والسويد وألمانيا على أشدها من أجل تأهل فريقين منهما لدور الستة عشر.

وبعد الفوز على كوريا الجنوبية 2 - 1 في روستوف يوم السبت، عاد الفريق المكسيكي إلى معسكره بالقرب من موسكو واضعا في اعتباره أنه في حاجة ماسة إلى نقطة التعادل يوم الأربعاء في يكاترنبيرغ أمام السويد من أجل العبور للدور التالي.

وقال أوتشوا: نحن لا نقوم بالحسابات، علينا أن نتأهل من المركز الأول، لكن لا يوجد منافس سهل، نستطيع الفوز في المباراة التالية، لن تكون سهلة لكننا سنقاتل من أجلها، المباراة الأخيرة في نفس أهمية المباراة الأولى.

واقتنص المنتخب الألماني فوزا دراميا من نظيره السويدي 2 - 1 يوم السبت على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق اولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48. ولكن توني كروس سجل هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على أمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

ولكن أوتشوا أكد أن فوز ألمانيا "لا يغير أي شيء بالنسبة لنا، الالتزام يبقى كما هو، علينا أن نستعد لتقديم مباراة على أعلى مستوى".