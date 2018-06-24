اليابان تتعادل مع السنغال وتعقد حسابات المجموعة الثامنة

أضاع منتخب السنغال فرصة الاقتراب من التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 - 2 مع نظيره الياباني يوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة لمرحلة المجموعات في المونديال.

وتقاسم المنتخبان السنغالي والياباني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في ظل تساويهما في فارق الأهداف، ليتأجل حسم تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة إلى الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي بولندا وكولومبيا، اللذين يتقاسمان مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم بالجولة الثانية. وبادر ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالتسجيل للسنغال في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل تاكاشي إنوي لليابان في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد موسى واجي التقدم للسنغال في الدقيقة 71، غير أن فرحة المنتخب الأفريقي بتقدمه لم تدم طويلا، بعدما أدرك البديل المخضرم كيسوكي هوندا التعادل لليابان في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي ستقام يوم الخميس القادم، لحجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للدور الثاني، حيث تلتقي اليابان مع بولندا، فيما يواجه المنتخب السنغالي نظيره الكولومبي.